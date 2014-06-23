BBC: Повстанці "захопили пункти перетину на західному кордоні Іраку"

Влада країни в неділю підтвердила, що повстанці захопили два ключові пункти перетину в Анбарі, повідомляє BBC Україна.

Напередодні вони взяли під контроль місто, розташоване на кордоні з Сирією.

За деякою інформацією, стратегічно важливий аеропорт у північному місті Таль-Афар також під контролем повстанців.

Якщо ця інформація підтвердиться, це буде поганою звісткою для уряду, каже кореспондент ВВС. Багдад сподівався використати аеропорт для спроби повернути під контроль територію навколо Мосула.

Бойовики, яких веде організація "Ісламська держава Іраку та Леванту" (ІДІЛ), можуть дестабілізувати ситуацію в інших країнах регіону. Про це попереджає президент США Барак Обама.

Читайте такожАмериканські F-18 почали польоти над Іраком

"Їхня екстремістська ідеологія становить середньострокову та довгострокову загрози", - заявив пан Обама.

Після падіння міста Мосул на початку червня повстанці захопили значні території на заході та на півночі.

За останні два дні вони взяли під контроль чотири стратегічно важливі міста в провінції Анбар.

Захоплення пунктів перетину кордону, застерігають аналітики, спростить постачання зброї та іншого обладнання повстанцям.

З багатьох місць надходить інформація про те, що військові та армія залишають свої пости після того, як повстанці надають їм безпечний коридор для відступу, щоби уникнути кровопролиття.