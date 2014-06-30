Прем'єр Румунії потрапив під ракетний обстріл в Афганістані



Як повідомляє ИТАР-ТАСС, в результаті нападу ніхто не постраждав.

Делегація румунського уряду прибула на базу для участі в урочистій церемонії, присвяченій виведення військового контингенту Румунії з Афганістану. Крім глави кабінету міністрів, до її складу увійшли міністр оборони Мірча Душа і віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ Габріель Опря.

"Нічого особливого не сталося, - заявив за підсумками заходу Понта. - Я шкодую, що ми не змогли провести з нашими військовослужбовцями більше часу. Це був незначний інцидент, який надав особливого характеру урочистостям".

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Румунія в липні 2002 року направила до Афганістану близько 1,7 тис. осіб, які несуть службу в провінції Забуль разом з контингентом США. За ці роки там загинуло понад 20 військовослужбовців, ще 130 отримали важкі поранення.

Як показали останні опитування громадської думки, більшість румунів виступає за виведення своїх військових з цієї країни. У зв'язку з такими настроями Вища рада оборони прийняла рішення скоротити військовий контингент в Афганістані, а до кінця 2014 року вивести його.