Держдума РФ посилила покарання за заклики до сепаратизму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за цей законопроект проголосувала переважна більшість російських депутатів.

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До Кримінального кодексу Росії вносяться зміни і встановлюється відповідальність за публічні заклики до сепаратизму у вигляді штрафу від 100 тис. рублів (близько 3 тис. доларів) до 300 тис. рублів (близько 9 тис. доларів) або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років, або у вигляді примусових робіт на термін до трьох років, або у вигляді арешту на термін від 4 до 6 місяців, або позбавлення волі на термін до 4 років (замість 3 років).

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За заклики до сепаратизму, здійснені з використанням ЗМІ, зокрема інтернету, передбачено покарання у вигляді обов'язкових робіт на термін до 480 годин з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років, або позбавлення волі на термін до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.