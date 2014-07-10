Рада Безпеки проведе термінове засідання з Близького Сходу

Як повідомляє Радіо Свобода, Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун інформуватиме Раду безпеки про ескалацію ізраїльсько-палестинського конфлікту на тлі зростання кількості жертв.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 9 липня попередив про ще жорсткіші дії проти збройного угруповання «Хамас». Генсекретар ООН назвав ситуацію «тривожною і нестабільною».

Ізраїльська армія повідомила 10 липня, що вразила минулої ночі 322 мішені в Смузі Гази, загалом військові влучили цього тижня у 750 об’єктів, які вважають загрозою для Ізраїлю.

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Палестинські офіційні особи заявили, що щонайменше 54 людини загинули внаслідок ізраїльських повітряних ударів. Зокрема, 10 липня сім осіб були вбиті в місті Хан-Юніс.