Євросоюз розширив санкції проти чиновників режиму в Сирії

Про це йдеться в прес-релізі Ради ЄС від 22 липня. "Незважаючи на складну ситуацію в Сирії, Рада Євросоюзу посилює пакет санкцій проти сирійського режиму", - йдеться в повідомленні.

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У прес-релізі уточнюється, що в список осіб, у відношенні яких вже діють санкції, додано 3 нових фігуранти, проте їх імена не були оприлюднені. Це в ЄС пообіцяли зробити завтра.

Згідно з ухваленим рішенням, будуть заморожені їхні фінансові активи і заборонений в'їзд в ЄС.

Також говориться, що санкції поширюються на 9 інститутів Сирії, які беруть участь у репресіях цивільного населення.

В цілому список санкцій ЄС відносно Сирії на сьогоднішній день включає 192 людини і 62 установи.