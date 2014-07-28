На брифінг Лаврова щодо України не запросили жодного українського журналіста

«Ми запросили вузьке коло журналістів з Росії і шеф-кореспондентів провідних світових ЗМІ із США, Англії й інших країн. Журналістів з країн СНД ми не обдзвонювали», - сказав власному кореспондентові УНІАН у Москві співрозмовник агентства в МЗС Росії.

Анонсу цього заходу не було на стрічках російських агентств і на сайті МЗС Росії.

При цьому під час прес-конференції, яку транслював телеканал «Росія 24» в прямому ефірі, Лавров відзначив, що багатьох представників ЗМІ не зацікавила тема висвітлення проблем біженців з України до Ростовської області.

Читайте такожРосія агресивно нав'язує Україні переговори з терористами і відмовляється від переговорів щодо Криму«Ми запросили всіх бажаючих з пулу московського, кореспондентів різних ЗМІ відвідати Ростовську область, я закликаю вас відвідувати цей регіон й інші суміжні з Україною регіони і на власні очі пересвідчитися, що там відбувається», - сказав Лавров.

«Ми керуємося єдиною метою, аби світ знав, що відбувається на нашому боці кордону, так само, як ми зацікавлені в тому, аби світ знав правду про те, що відбувається на південному сході України», - додав він.

Лавров пообіцяв, що влада РФ продовжуватимуть допомагати журналістам встановлювати факти самостійно.

«Сподіватимемося, що ці факти не піддаватимуться цензурі, як це відбулося з однією з журналісток БІ-БІ-СІ, коли її репортаж було видалено із сайту. Сподіватимемося, що, загалом, наші західні колеги, включаючи регулярні ЗМІ, керуватимуться принципами свободи інформації, свободи доступу до неї», - сказав Лавров.