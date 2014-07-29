Прем'єр Ізраїлю закликав жителів країни готуватися до затяжної війни

«Ми знали, що нас чекають нелегкі дні. Від нас потрібні терпіння і рішучість, щоб викорінити терористичну організацію (ХАМАС - прим. ), яка хоче нас знищити», - заявив Нетаньяху, повідомляє Лента. ру.

Операцію, за його словами, буде припинено тільки після знищення всіх підземних тунелів, через які бойовики проникають на територію Ізраїлю.

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«Нам протистоїть жорстокий ворог», - додав прем'єр, повідомляє Haaretz.

У свою чергу, міністр оборони Ізраїлю Моше Яалон заявив, що найближчим часом армія завдасть удар жахливої сили» ХАМАСу. А начальник генерального штабу Цахалу Бені Ганц висловив упевненість, що інтенсивність операції буде зростати, що, на його думку, допоможе стабілізувати ситуацію на кордоні з сектором Газа.Читайте такожІзраїльська армія зазнає неочікувано значних втрат у боях із ХАМАС - ЗМІ

Військова операція «Непорушна скеля» проходить із 7 липня. В якості мети заявлено припинення ракетних обстрілів ізраїльських міст з боку сектора Газа. У понеділок в результаті мінометного обстрілу населеного пункту Ешколь на кордоні з Газою загинули четверо ізраїльських військовослужбовців, Ще 10 людей отримали поранення, деякі з них перебувають у вкрай важкому стані. Ще один військовослужбовець був убитий в бою поблизу палестинського анклаву. Загальне число загиблих солдатів і офіцерів, таким чином, досягла 48.