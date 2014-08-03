Саакашвілі вважає безпідставними висунуті проти нього звинувачення

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі не має наміру просити будь-яку країну надати йому політичний притулок.

Про це в суботу він повідомив у інтерв'ю тбіліської телекомпанії "Руставі-2", передає ИТАР-ТАСС.

Саакашвілі, який знаходиться в Нью-Йорку, сказав, що "не збирається просити будь-яку країну надати йому політичний притулок, оскільки в цьому немає необхідності". Він вважає висунуті йому грузинською прокуратурою звинувачення необґрунтованими і думає, що рішення міського суду Тбілісі "не завадить йому в пересуваннях по світу".

"Нещодавно я був у Албанії, 30 липня я перебував у Будапешті на запрошення мого друга, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, незабаром маю намір відвідати низку інших країн", - сказав Саакашвілі.

Він заявив, що "є дві країни, куди він зараз не має можливості поїхати - це Грузія і Росія".

Читайте такожСаакашвілі: Перемога АТО в Донецьку ознаменує вирішальну поразку ПутінаЯк повідомлялося, Тбіліський міський суд задовольнив вимогу головної прокуратури Грузії та заочно обрав попереднє ув'язнення як запобіжний захід колишньому президенту Михайлу Саакашвілі у справі про перевищення службових повноважень. Також суд заочно заарештував екс-міністра юстиції Зураба Адеішвілі і екс-міністра оборони Давид Кезерашвілі.

Адвокати колишнього президента, екс-міністра юстиції й екс-міністра оборони мають намір подати скаргу до апеляційного суду на рішення Тбіліського міського суду.