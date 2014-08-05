Московський аналітик про заборону маршу в Сибіру: Путін сам «вистрілив собі в ногу»

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода"

"Задіяні дуже драконівські заходи. Винесли попередження 17 ЗМІ Росії, включаючи такі, як солідний "Комерсант", телеканал "Дождь" та іншим. Так, в Росії злякалися цього дуже серйозно ", - відзначає аналітик.

Піонтковський також вважає, що заборони таких акцій Москвою лише демонструють те, що Путін своїми діями на розпалювання сепаратизму в Україні сам "вистрілив собі в ногу".

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"Акція призначена на 17 серпня, це неділя. Тепер ясно, що акцію не дозволять. Але цей дуже серйозний удар Путін завдав сам по собі, як кажуть англійці, "вистрілив собі в ногу". Сьогодні на "Ехо Москви" великий матеріал Венедиктова. Він як раз цю ситуацію розбирає. Він дуже різко критикує владу Росії, що вона нерозумно зробила з ідеєю федералізації в Україні, що вона розбудила ті ж настрої в Росії ... Події в Україні це підштовхують. Чому може бути донецький сепаратизм, і якщо це добре, то чому його не може бути в Росії, в Сибіру? Нам же з розпочав пояснювали, що сепаратизм - це погано. Коли був сепаратизм в Чечні, де ми десятки тисяч людей вбили за це. А в Сибіру, знаєте, яке тепер найпопулярніше гасло - досить годувати Москву", - сказав аналітик.