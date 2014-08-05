Проти Саакашвілі порушили нову кримінальну справу - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

5 серпня в Генпрокуратурі Тбілісі заявили, що Саакашвілі звинувачують в організації нападу на своїх політичних опонентів в 2005 році, зокрема на грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Водночас, зазначається, що екс-президент Грузії заперечує свою провину.

В той же час, Сполучені Штати і Європейський Союз висловили занепокоєння, що звинувачення проти Саакашвілі можуть бути політично мотивованими.

Раніше, 28 липня генеральний прокурор Грузії звинуватив Саакашвілі у зловживанні службовим становищем. Як повідомила прес-служба прокуратури, справа порушена через перевищення повноважень, придушення антиурядових протестів у Тбілісі в листопаді 2007 року, а також «захоплення телеканалу «Імеді».

Читайте такожСаакашвілі вважає безпідставними висунуті проти нього звинувачення 1 серпня Тбіліський міський суд ухвалив рішення про заочний арешт Саакашвілі.

Саакашвілі, який очолював Грузію з 2004 по 2013 рік, залишив країну в кінці минулого року після того, як закінчився його другий президентський термін.