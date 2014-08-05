У Лондоні з'явилася масштабна інсталяція з маків

У лондонському Тауері до цієї пам'ятної річниці організували масштабну інсталяцію з 888 тисяч 246 керамічних маків. Кожна "висаджена" квітка символізує одного із загиблих на війні британців або вихідців з британських колоній. Протягом літа кількість маків буде збільшуватися: останній з'явиться 11 листопада - в день, коли закінчилася війна.

У вівторок 5 серпня, в день офіційного відкриття, інсталяцію відвідали члени королівської родини - принц Вільям, герцогиня Кетрін і принц Гаррі. Саме з сьогоднішнього дня квіти починають продавати: за один керамічний мак доведеться віддати 25 фунтів. Виручені кошти планують направити в благодійні організації, які допомагають військовим.