В Росії антизахідні настрої досягли нового піку - опитування

За підсумками опитування понад півтори тисячі осіб, проведеного з 18 по 21 липня, фахівці з’ясували, що значно погіршилося ставлення не тільки до Сполучених Штатів, але і до Європи, пише "Радіо Свобода".

Директор «Левада-центру» Лев Гудков зазначив, що зараз росіяни стали дуже негативно думати про США: 74 відсотки респондентів у відповідь на запитання про ставлення до цієї держави вибрали варіанти «в основному погано» і «дуже погано». Це найвищий показник за останні 20 років, відзначають експерти. До країн Європи з негативом ставляться 60 відсотків опитаних.

Гірше стали ставитися росіяни і до України. Більше половини учасників опитування (55 відсотків) відгукуються про Україну негативно, що на шість процентних пунктів більше, ніж за підсумками такого ж дослідження два місяці тому. Близько 40 відсотків опитаних переконані, що між Росією і Україною встановилася ворожнеча, приблизно стільки ж говорять про зростання напруженості. Дві третини респондентів вважають, що в погіршенні відносин винна українська влада. 8 відсотків кажуть, що відповідальність за це несуть в рівній мірі українська і російська сторони.

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Соціологи відзначають, що думка росіян формується в основному засобами масової інформації – більше половини опитаних зізналися, що не можуть самі розібратися в ситуації.