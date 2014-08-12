У Москві сьогодні відбудеться акція на підтримку захисників цілісності України

Про це УНІАН повідомив один з організаторів акції Павло Шелков.

«12 серпня о 20.00 в Москві відбудеться «Вечір пам'яті і скорботи» за жертвами війни в Україні. Спочатку на цей вечір в мерію Москви було подано повідомлення на марш, але влада в особі мера Москви Сергія Собяніна його заборонила, продемонструвавши підтримку війни і поставивши себе в один ряд з військовими злочинцями, які розв'язали війну», - сказав Шелков.

«Тому у вівторок о восьмій вечора ми просто прийдемо на Пушкінську площу з жалобними квітами без будь-яких плакатів і транспарантів і віддамо «Листи на війну» родичам загиблих в Україні людей і бійців, які захищають цілісність України. Приносьте листи, а також малюнки своїх дітей – ваші слова підтримки будуть передані адресатам через українське посольство», - зазначив він.

За словами Шелкова, приблизно о 20.30 учасники акції підуть до Посольства України в РФ. «Біля будівлі посольства покладемо квіти, запалимо свічки і вшануємо пам'ять загиблих», - сказав він.

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«О 22.00 ми закликаємо всіх супротивників божевільної війни проти України в усіх містах вийти на балкон, у двір, на вулиці з дитячими малюнками проти війни і фотографіями загиблих і запалити свічки пам'яті, а фотографії і відеозйомку ваших акцій викласти в нашу групу і в інтернет. Приходьте, ваша підтримка потрібна українському народу», - наголосив Шелков.

На сторінці акції у «Фейсбук» про готовність взяти в ній участь вже заявили більш як 500 людей.