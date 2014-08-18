Бразилія попрощалася з загиблим кандидатом на пост президента

Прощання пройшло в місті Ресіфі. Як повідомляє телеканал Globovision, у заходах брали участь нинішній глава держави Ділма Руссефф і кандидат від соціал-демократів Аесіо Невес, пише РИА Новости.

За результатами опитувань, загиблий Кампуш йшов на третьому місці за популярністю серед кандидатів - після Руссефф (Партія трудящих) і Невеса (Соціал-демократична партія). Тепер за президентське крісло від Соцпартії, швидше за все, буде боротися екс-міністр навколишнього середовища Бразилії Марина Сілва.

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Руссефф і Невес взяли участь у богослужінні просто неба в пам'ять про Кампуша. Серед присутніх на службі був також екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Вибори президента Бразилії мають відбутися 5 жовтня. Опитування показували, що за Кампуша були готові проголосувати близько 8% виборців.