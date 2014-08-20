У Делі під час посадки загорівся пасажирський літак - ЗМІ

Про це з посиланням на телеканал NDTМ пише РІА "Новости".

За даними телеканалу, капітан повітряного судна отримав інформацію про спалах від диспетчера, після чого він негайно віддав розпорядження членам екіпажу евакуювати всіх пасажирів за допомогою аварійних трапів відразу після посадки літака. Евакуація проводилася на стерновій доріжці і тривала 75 секунд.

Читайте такожЗМІ: В Італії зіткнулися й розбилися два винищувачіВ заяві авіакомпанії йдеться про те, що кілька пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Співробітники аеропорту надали допомогу постраждалим в будівлі аеропорту.

Причина спалаху з'ясовується.