У Делі під час посадки загорівся пасажирський літак - ЗМІ
17:14, 20 серпня 2014Світ
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Пасажирський літак авіакомпанії IndiGo з 147 пасажирами і 6 членами екіпажу на борту, що прямував рейсом "Мумбаї - Делі", загорівся під час посадки в аеропорту Делі.
Евакуація пасажирів тривала 75 секунд / wikipedia.org
Про це з посиланням на телеканал NDTМ пише РІА "Новости".
За даними телеканалу, капітан повітряного судна отримав інформацію про спалах від диспетчера, після чого він негайно віддав розпорядження членам екіпажу евакуювати всіх пасажирів за допомогою аварійних трапів відразу після посадки літака. Евакуація проводилася на стерновій доріжці і тривала 75 секунд.
Читайте такожЗМІ: В Італії зіткнулися й розбилися два винищувачіВ заяві авіакомпанії йдеться про те, що кілька пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Співробітники аеропорту надали допомогу постраждалим в будівлі аеропорту.
Причина спалаху з'ясовується.
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