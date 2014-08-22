У Малайзії день жалоби: з Амстердаму доставили перші 20 тіл жертв катастрофи Боїнга (фоторепортаж)
07:20, 22 серпня 2014Світ
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Сьогодні в країні проведуть національну хвилину мовчання.
До Малайзії доставили тіла та останки 20 громадян країни, які загинули в результаті авіакатастрофи рейсу МН17 на Донбасі.
Спеціальний чартерний літак з Амстердаму приземлився в аеропорті Куала-Лумпур о 10 ранку за місцевим часом (5.00 за київським). Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на AP.
22 серпня в Малайзії оголошено днем жалоби, державні прапори будуть приспущені по всій країні, оголошена національна хвилина мовчання.
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