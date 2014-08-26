В Литву прибули винищувачі ВПС Канади

Це перший випадок, коли солдати цієї країни будуть патрулювати балтійський повітряний простір, повідомляє Delfi.lt. Канада в підтримку союзників по НАТО, демонструючи солідарність, зміцнить з 1 вересня місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, змінивши контингент ВПС Португалії.

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Очікується, що американські винищувачі F-16 на авіабазу в Шяуляй другий раз приземляться 29 серпня.

З 1 вересня повітряний простір Балтійських країн 4 місяці будуть патрулювати ВПС Португалії, Канади, Німеччини та Нідерландів.