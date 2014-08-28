У Москві вже почали затримувати учасників антивійськового мітингу

09:09, 28 серпня 2014
Світ
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Правоохоронці Москви почали затримання учасників акції протесту проти участі Росії у бойових діях на Сході України. 

Поліція почала затримання громадян / Twitter ‏@mynameisphilipp

Про це в Twitter повідомив російський опозиціонер Андрій Бистров.

Зокрема, відомо, що "за антивійськові заклики" затримано активіста Дмитра Монахова.

"Затримали. Що пред’являть, сами поки що не знають", - написав Монахов у Twitter.

Як повідомлялось, сьогодні в Москві заплановано мітинг громадян, які незгодні із офіційною позицією керівництва країни щодо участі російських військових у бойових діях на Донбасі.

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