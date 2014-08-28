У Москві вже почали затримувати учасників антивійськового мітингу
09:09, 28 серпня 2014Світ
0 0
Правоохоронці Москви почали затримання учасників акції протесту проти участі Росії у бойових діях на Сході України.
Поліція почала затримання громадян / Twitter @mynameisphilipp
Про це в Twitter повідомив російський опозиціонер Андрій Бистров.
Зокрема, відомо, що "за антивійськові заклики" затримано активіста Дмитра Монахова.
На Манежке за антивоенные призывы задержан @dmtrmon (18 июня 2013 он был избит полицией в автозаке за акцию в поддержку Навального)
— Андрей Быстров (@bystrov_a) August 28, 2014
"Затримали. Що пред’являть, сами поки що не знають", - написав Монахов у Twitter.
Як повідомлялось, сьогодні в Москві заплановано мітинг громадян, які незгодні із офіційною позицією керівництва країни щодо участі російських військових у бойових діях на Донбасі.
Задержали. Что предъявят пока сами не знают
— Dmitry Monakhov (@dmtrmon) August 28, 2014
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter