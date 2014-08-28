У Москві вже почали затримувати учасників антивійськового мітингу

Про це в Twitter повідомив російський опозиціонер Андрій Бистров.

Зокрема, відомо, що "за антивійськові заклики" затримано активіста Дмитра Монахова.

На Манежке за антивоенные призывы задержан @dmtrmon (18 июня 2013 он был избит полицией в автозаке за акцию в поддержку Навального) — Андрей Быстров (@bystrov_a) August 28, 2014

"Затримали. Що пред’являть, сами поки що не знають", - написав Монахов у Twitter.