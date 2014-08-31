ЗМІ: Словаччина, Угорщина, Чехія та Кіпр виступили проти посилення санкцій

Імовірно, через це санкції не були введені в дію останнім рішенням Європейської ради - рішення відкладене на тиждень, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Financial Times.

"Попри зростаючу очевидність того, що російська регулярна армія діє на Сході України, ЄС лишається розділеним у питанні впровадження більш жорстких санкцій", - зазначається в статті, яка була опублікована за підсумками саміту.

Financial Times посилається на дипломатичне джерело, яке стверджує, що чотири країни - Словаччина, Угорщина, Чехія та Кіпр - "висловили занепокоєння щодо запровадження більш жорсткого ембарго.

Читайте такожЄС хоче перейти до санкцій проти всіх, хто співпрацює з сепаратистами на ДонбасіЦього достатньо для зриву санкцій. Видання нагадує, що для ухвалення такого рішення потрібна одноголосна підтримка всіх країн членів ЄС.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо особисто підтвердив інформацію щодо своєї країни. "Я залишаю за собою право вето щодо санкцій, якщо вони наноситимуть шкоду національнм інтересам Словаччини", - заявив він.

"Я вважаю санкції беззмістовними та контрпродуктивними... Доки ми не бачитимемо ефекту від тих санкцій, які вже запроваджені, немає жодного сенсу вводити нові", - заявив Фіцо.

Президент Чехії Мілош Земан нещодавно заявив, що в Україні триває "громадянська війна", а Майдан був "лігвом бандерівських сил".