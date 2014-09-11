Путін перевів війська на сході Росії у режим повної бойової готовністі

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві оборони РФ.

«Верховним головнокомандувачем Збройних сил Російської Федерації прийнято рішення провести раптову перевірку бойової готовності всього складу військ Східного військового округу (СВО). Відповідно до його розпорядження сьогодні з 10-ти годин ранку московського часу війська Східного військового округу, а також з'єднання, військові частини, що дислокуються на його території, перевести в бойову готовність «повна», - сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Шойгу доручив головнокомандувачу ВМФ Росії забезпечити контроль за розгортанням сил Тихоокеанського флоту і виконанням навчально-бойових завдань під час перевірки ВВО.

«Відпрацювати завдання забезпечення сприятливого оперативного режиму, захисту державного кордону в підводному середовищі і завдання ураження корабельним ударним угрупованням умовного противника», - сказав Шойгу.

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Шойгу повідомив, що Міноборони РФ проінформує іноземних військових аташе про раптову перевірку.

Перевірка військ СВО, відомств і регіонів Росії проводитиметься до 18 вересня.