Південна Осетія і Абхазія попросять Росію, СНД та ООН визнати їхню незалежність

Південна Осетія і Абхазія найближчим часом звернуться до керівництва Росії, за СНД і ООН з проханням визнати їх незалежність.

Як пише «Газета.ру», про це лідери цих невизнаних держав Едуард КОКОЙТИ і Сергій БАГАПШ повідомили на прес-конференції в Москві.

За словами С.БАГАПША, у двох невизнаних республік існує мирна програма руху до незалежності. Він додав, що у Абхазії і Південної Осетії є найголовніше в боротьбі за незалежність - це волевиявлення народів.