На виборах у Вірменії опубліковані суперечливі екзит-поли

Організації, що проводили опитування на виході з виборчих дільниць у Вірменії, обнародували результати екзит-полів. Вони розходяться як в питанні про переможця виборів, так і в тому, чи обмежиться голосування одним туром, передає Лента.ру.

За даними британської компанії Populus, яка займається соціологічними дослідженнями, кандидат від правлячої Республіканської партії, прем`єр-міністр Серж САРКИСЯН набирає більше 57 відсотків. Якщо ця оцінка одержить офіційне підтвердження, то він зможе виграти вже в першому турі. Нагадаємо, що вибори пройдуть в один тур, якщо хто-небудь з кандидатів одержить підтримку більше половини виборців.

Тим часом, організації "АЛЬФА-ГА" і "Альянс", які також проводили екзит-поли в день президентських виборів, фіксують перемогу кандидата від опозиції, колишнього президента республіки Лєвона ТЕР-ПЕТРОСЯНА. Їх результати наводить ІА REGNUM. За даними першого джерела, він одержує більше 54 відсотків, за інформацією другого - більше 37 відсотків (С.САРКИСЯН, згідно з підрахункам "Альянсу", займає друге місце з 34 відсотками). Якщо підтвердиться другий варіант, то, відповідно, буде потрібний другий тур голосування.

Всього на пост президента балотувалися дев`ять кандидатів. Діючий глава республіки Роберт КОЧАРЯН у виборах не брав участі. Він двічі займав цей пост, так що згідно із законом не міг балотуватися на новий термін.