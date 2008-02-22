Абхазія та Південна Осетія в один день проситимуть світ визнати їхню незалежність

Абхазія та Південна Осетія в найближчі дні звернуться до Росії, країн СНД і в ООН з проханням визнати їхню незалежність. Першим про це рішення заявив президент Абхазії Сергій БАГАПШ, передає News.ru. Це відбулося сьогодні після екстреного засідання Ради безпеки Абхазії.

С.БАГАПШ повідомив, що на засіданні Радбезу обговорювався косовський прецедент. Низка країн визнали незалежність сербського краю. Тепер Абхазія, що надихнулася цим прикладом, виступить із зверненням. "Думаю, що в найближчі день-два подібне звернення на адресу Росії, інших країн СНД і в ООН буде прийнято", - підкреслив С.БАГАПШ.

У свою чергу, президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ заявив, що його республіка виступить з аналогічним проханням. "Думаю, що ми зробимо це одночасно, в один день з Абхазією", - підкреслив Е.КОКОЙТИ.

Ще через деякий час РІА "Новости" з посиланням на С.БАГАПША уточнило, що глави невизнаних республік, серед яких називається вже і Придністров`я, зустрінуться в найближчі десять днів і підготують план дій по отриманню незалежності.

С.БАГАПШ говорить, що через декілька днів звернення буде направлено в Держдуму і політичному керівництву Росії і країн СНД, а також в ООН. "Ми розглядаємо перспективи звернення з глибокою надією", - сказав президент Абхазії.

Як відзначає News.ru, Абхазія, Південна Осетія і Придністровська Молдавська Республіка – самопроголошені невизнані державні утворення на території колишнього СРСР. Всі вони на початку дев`яностих років, при розпаді Радянського Союзу відокремилися від республік, що одержали незалежність: Грузії та Молдови. Цьому передували жорсткий етнічний пресинг з боку колишніх "малих метрополій", що пізніше переріс у кровопролитні збройні конфлікти.

Сепаратизм цих невизнаних державних утворень зустрів моральну підтримку і військову допомогу від Росії, особливо з боку ліво-патріотичних груп і генералітету. Конфліктуючі сторони на території Грузії та Молдови були розведені за допомогою російських миротворчих підрозділів. Збройні конфлікти були припинені, загроза життю населенню невизнаних утворень була знята.

За час, що пройшов з тих пір, невизнані Абхазія, Південна Осетія і ПМР обзавелися всіма атрибутами державності: конституціями, урядами, арміями, митницями і прикордонними службами.

В Абхазії та Південній Осетії встигла відбутися і зміна влади - шляхом загальних виборів на альтернативній основі. Економіка цих утворень пристосувалася до існування в умовах "ні миру, ні війни, ні міжнародного визнання".

Більшість жителів Абхазії та Південної Осетії, а також значна частина населення Придністров`я прийняли російське громадянство. Власті Південної Осетії оголосили, що після визнання незалежності від Грузії, на підставі історичних фактів реалізовуватимуть ідею входження до Росії і об`єднань з Північною Осетією.

Абхазія, що також пропонувала в 1990-х входження до Росії, тепер розраховує на статус вільної асоціації з Росією. Абхазія і Придністров`я прагнуть до вступу в СНД.