Єлизавета II закликала шотландців подумати перед референдумом

При виході з церкви, яка знаходиться поблизу її шотландської резиденції, королева Єлизавета висловила надію, що, як вона висловилася, люди будуть думати дуже ретельно про майбутнє, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявляють джерела при британському дворі, королева є конституційно неупередженою, стоїть вище політики і завжди заявляла, що незалежність є питанням, яке має вирішувати сам народ Шотландії.

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Незалежно від результату голосування, королева Єлизавета - мати якої була шотландкою - скоріше за все, залишиться главою держави Шотландії.

Як повідомлялося раніше, перед референдумом Шотландія розділилася на два табори.

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Крім того, в Букінгемському палаці заявляли, що Британська королева Єлизавета II не буде брати участь у суспільній дискусії, присвяченій майбутньому референдуму про незалежність Шотландії.