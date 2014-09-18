У Європі підтримали українців, влаштувавши моторошне "обливання кров'ю" (відео)

Європейська молодь влаштувала "криваве" обливання, щоб підтримати українців через війну на Донбасі, передає ТСН.ua.

Нова акція європейців пройшла піл лозунгом "Кров українців — це наша кров".

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"Ми зробили невеликий кліп "The Blood Bucket Challenge". Нагадуючи Європі, не залишатися байдужими до війни в Україні. Акцію підтримали люди з Португалії, Франції, України, Румуні", - повідомляють активісти.

Моторошне відео починається із фрази "Чи награлися ви вже з водою"? Мається на увазі акція Ice Bucket Challenge, яка охопила увесь світ та передбачає обливання холодною водою задля підтримки благодійності.