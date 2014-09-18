У Європі підтримали українців, влаштувавши моторошне "обливання кров'ю" (відео)
10:50, 18 вересня 2014Світ
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Молоді люди з Португалії, Румунії та Франції у Blood Bucket Challenge нагадали світу, що кров українців - це їхня кров.
Європейці влаштували Blood Bucket Challenge / скріншот
Європейська молодь влаштувала "криваве" обливання, щоб підтримати українців через війну на Донбасі, передає ТСН.ua.
Нова акція європейців пройшла піл лозунгом "Кров українців — це наша кров".
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"Ми зробили невеликий кліп "The Blood Bucket Challenge". Нагадуючи Європі, не залишатися байдужими до війни в Україні. Акцію підтримали люди з Португалії, Франції, України, Румуні", - повідомляють активісти.
Моторошне відео починається із фрази "Чи награлися ви вже з водою"? Мається на увазі акція Ice Bucket Challenge, яка охопила увесь світ та передбачає обливання холодною водою задля підтримки благодійності.
Як повідомлялося раніше, у липні цього року в США розпочалася кампанія Ice Bucket Challenge. На даний момент вона отримала широкий резонанс і навіть популярність. Учасниками глобального флешмобу за цей час стали знамениті актори, музиканти, політики і родина президента України Петра Порошенка. Благодійний проект на підтримку хворих боковим аміотрофічним склерозом ставить за мету розширення поінформованості суспільства про це захворювання, а також збір коштів для допомоги людям, що страждають від нього. Кожен учасник повинен вилити на себе відро холодної води, розмістити в мережі відеозапис процесу і перевести на рахунок благодійного фонду ALS Association не менше 10 доларів. Після цього вони можуть кинути виклик друзям. Ті ж, хто не виконає завдання протягом доби, за задумом організаторів повинен пожертвувати 100 доларів на користь фонду хворих.
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