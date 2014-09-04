Князь Монако облився холодною водою і передав естафету Ice Bucket Challenge президенту Франції

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook монарх розмістив відео, на якому він особисто облив себе холодною водою з відра. Заявивши, що для нього велика честь взяти участь у цьому марафоні, Альбер за традицією передав естафету трьом іншим людям, серед яких "кинув виклик" президенту Франції Франсуа Олланду.

"Я дуже радий і пишаюся можливістю взяти участь у цьому незвичайному проекті, і я буду радий особисто зробити пожертву у фонд ALS", - цитує правителя Монако ИТАР-ТАСС.

Як повідомив Альбер II, пропозицію взяти участь в цій акції, він отримав одразу від двох знайомих - ірландця Едді Джордана, засновника гоночної команди "Формули-1" "Джордан", і його співвітчизника Брайана О Дрісколла - багаторічного капітана збірної Ірландії з регбі. Сердечно подякувавши їм за цей "виклик", монарх, у свою чергу запропонував зробити те ж саме президенту Франсуа Олланду, засновнику компанії "Найк" Філу Найту і кронпринцу Норвегії Хокону.

Потім Альбер облив себе холодною водою, після чого асистенти за кадром виплеснули на нього ще два повних відра. "Це чудово", - підсумував монакський князь.

Кампанія Ice Bucket Challenge почалася в США в липні поточного року, отримавши на даний момент широкий резонанс і навіть популярність. Учасниками глобального флешмобу за цей час стали знамениті актори, музиканти, політики і родина президента України Петра Порошенка.

Благодійний проект на підтримку хворих боковим аміотрофічним склерозом ставить за мету розширення поінформованості суспільства про це захворювання, а також збір коштів для допомоги людям, що страждають від нього. Кожен учасник повинен вилити на себе відро холодної води, розмістити в мережі відеозапис процесу і перевести на рахунок благодійного фонду ALS Association не менше 10 доларів. Після цього вони можуть кинути виклик друзям. Ті ж, хто не виконає завдання протягом доби, за задумом організаторів повинен пожертвувати 100 доларів на користь фонду хворих.