Скандал у Пітері: авто забрали на евакуаторі разом з 8-річною дитиною

Петербуржець вимагає порушити кримінальну справу проти інспектора ГІБДД, який евакуював його автомобіль, попри те, що всередині сиділа дитина. Батько вийшов на кілька хвилин в магазин купити води і знайшов машину з сином тільки за годину на штрафній стоянці. Це не перший скандальний випадок евакуації автомобілів в Петербурзі. Але раніше евакуювали машини з їхніми власниками, з собаками, але не з дитиною. Про це пише російське видання "Взгляд", повідомляє Ліга.

"Парадоксальний випадок стався в Петербурзі. Евакуатор під керівництвом співробітника ГІБДД відвіз на штрафстоянку автомобіль з восьмилітнім хлопчиком, пристебнутим до дитячого сидіння. За словами Ігоря Ільясова, батька хлопчика, у його Жигулів перегрівся мотор. Він припаркував машину у першого-ліпшого бордюру, і побіг до в найближчого магазину купити пляшку води. Вийшовши звідти через кілька хвилин, він побачив свій автомобіль, що вже швидко віддалявся на евакуаторі", - пише "Взгляд".

Тільки за годину Ігор дістався до штрафстоянки, зміг звільнити сина і повернути машину, заплативши за примусову евакуацію, як передбачено в Петербурзі 3 850 рублів. Але з приниженням не змирився і написав заяву до прокуратури. Адвокат І.Ільясова Володимир Гарнін упевнений, що інспектор не міг не помітити хлопчика. Хлопчик розповідає, що якась тітка на вулиці навіть кричала інспекторові, що в машині дитина, але реакції не було. Хлопчина був переконаний, що батькову машину просто викрадають. Добре ще, він не спробував вистрибнути на ходу.

"Найскандальніший випадок незаконної евакуації в місті на Неві трапився 3 жовтня минулого року.- Пише видання. - Цю історію показав навіть місцевий телеканал (перехожі зняли все на камеру мобільника). В той час, як співробітники ГІБДД завантажували на евакуатор машину, з`явилися її власники - дружини Дунаєви. Вони стали вимагати повернути авто. Домовитися не вдавалося. Дунаєви стали заважати відправці машини і міліціонери застосували силу. Врешті-решт, власники машини опинилися в міліції, а пізніше і в... травмпункті. Пізніше над подружжям, яке не підкорилося правоохоронцям, відбувся суд. Наталія Дунаєва перешкоджала евакуації і намагалася "знищити документ шляхом часткового з’їдання", чому і довелося застосувати силу, пояснювали міліціонери на суді. Але суд став на сторону автомобілістів - евакуацію визнали незаконною. У решті всіх випадків в Петербурзі визнавали правими представників міліції".