У Шотландії завершився референдум, розпочався підрахунок голосів

О 22:00 (00:00 за київським часом) закрилися дільниці для голосування по всій країні. Підрахунок голосів розпочався відразу після цього одночасно в 32 районах. Готові результати будуть передані для перевірки в єдиний центр, розташований в містечку Інглістон під Едінбургом, повідомляє РИА Новости.

Оголошення про результати референдуму буде зроблено після закінчення підрахунку всіх голосів. Орієнтовний час оголошення результату – між 6:30 і 7:30 ранку п'ятниці (8:30 – 9:30 за Києвом).

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Нагадаємо, єдиним питанням у бюлетені значиться "Чи згодні ви з тим, що Шотландія має бути незалежною країною?". Право голосу мали британські громадяни, які є резидентами Шотландії, громадяни 52 країн Британської Співдружності, громадяни 27 країн ЄС і члени палати лордів, а також військовослужбовці, які перебувають у Великобританії або за кордоном, але зареєстровані на виборчих дільницях у Шотландії.

Вікова планка була знижена з 18 років до 16. Загальна кількість зареєстрованих виборців становить понад 4,28 мільйона людей. Більше ніж 789 тис. осіб зареєструвалися для голосування поштою.

Якщо більшість жителів Шотландії дадуть відповідь "так" на запитання референдуму і тим самим проголосують за незалежність, то 24 березня 2016 регіон вийде зі складу Сполученого Королівства.