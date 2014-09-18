ЗМІ: Шотландці розуміють, що їхній референдум не має нічого спільного із кримським

Якщо шотландці проголосують за самостійність, це означатиме розрив понад 300-річного союзу із Англією, який вважають одним із найуспішніших у світі, йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Хоч яким буде результат референдуму, пишуть оглядачі, Лондон показав світу приклад справжньої демократії. І це голосування, незалежно від результату, змінить і Об'єднане Королівство, і Європу. Наразі жоден експерт чи політик не може сказати, яким буде результат референдуму. Опитування напередодні показували, що думки виборців розділилися, фактично порівно: 48-49% за незалежність і 51-52% проти. Понад 600 тис. виборців вагалися. І саме ці голоси будуть ключовими.

Читайте також53% шотландців підтримують єдність з Британією - екзит-пол Питання незалежності сьогодні – це не боротьба проти дискримінації. Навпаки, у Шотландії є свій власний парламент, а 12 прем'єр-міністрів Великої Британії були шотландцями. Ключовий аргумент прихильників незалежності такий: саме люди, які живуть у Шотландії, а не уряд у Лондоні, мають вирішувати свою долю, поточну політику і ухвалювати економічні рішення. Усі британські запаси нафти – у Північному морі на узбережжі Шотландії. 20% європейської альтернативної енергії – шотландські.

Якщо ресурсами розпоряджатиметься Единбург, а не Лондон, кажуть прихильники незалежності – країна житиме краще. Головний аргумент противників незалежності: краще разом. Видобуток нафти, приміром, це не тільки питання природних ресурсів, а й управління та промислових потужностей. А вони британські. Зараз прем'єр Шотландії та його партія хоче, щоб британські ядерні бази, які нині у тому таки Північному морі, були виведені із Шотландії. Але чи зможе незалежна Шотландія захистити себе, адже зараз безпековий комплекс, розвідка є британськими – питання відкрите. Так само відкритим залишається питання членства в ЄС.

Читайте такожПрем'єр Іспанії: референдум у Шотландії загрожує євроінтеграції - BBC"Я є громадянин ЄС, і немає в європейських законах нічого, що могло б позбавити мене моїх громадянських прав. Після того, як ми проголосуємо за незалежність, у нас буде 18 місяців на переговори з Європою. У Шотландії 60% європейських запасів нафти й газу, Шотландія постачальник чи не 100% віскі у Європу, Шотландія виробляє 25% європейської альтернативної енергії. Ви думаєте, Європа нас не захоче? Звісно, захоче!", - переконаний депутат парламенту Шотландії Стефан Тимкевич.

Шотландці чітко розуміють, що демократичний референдум у їх країні та окупація Росією українського Криму – не мають нічого спільного. Хай як старається російська пропаганда прикритися словами про нібито волевиявлення кримчан під дулами автоматів "зелених чоловічків, а правда така, що референдум у Шотландії готували 2 роки. Усе було погоджено між Лондоном та Единбургом, а після оголошення результатів Англія та Шотландія ще півтора роки обговорюватимуть правила розлучення, якщо шотландці оберуть незалежність.

Вирішуватимуть у такому разі цілий комплекс питань: щодо спільної чи різної валюти, ядерної зброї, державного боргу тощо. Так само переговори між Лондоном та Единбургом продовжаться і у випадку, якщо шотландці вирішать залишитись разом з Британією: шотландцям обіцяно більше повноважень – політичних та економічних. Голосування триватиме до пізнього вечора. Із віддалених островів бюлетені доставлятимуть гелікоптерами. Результати історичного голосування оприлюднять вже завтра зранку.