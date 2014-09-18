ЗМІ: Шотландці розуміють, що їхній референдум не має нічого спільного із кримським
Відповідь на питання про незалежність Шотландії її мешканці мають дати сьогодні на референдумі.
Якщо шотландці проголосують за самостійність, це означатиме розрив понад 300-річного союзу із Англією, який вважають одним із найуспішніших у світі, йдеться в сюжеті ТСН.16:45.
Хоч яким буде результат референдуму, пишуть оглядачі, Лондон показав світу приклад справжньої демократії. І це голосування, незалежно від результату, змінить і Об'єднане Королівство, і Європу. Наразі жоден експерт чи політик не може сказати, яким буде результат референдуму. Опитування напередодні показували, що думки виборців розділилися, фактично порівно: 48-49% за незалежність і 51-52% проти. Понад 600 тис. виборців вагалися. І саме ці голоси будуть ключовими.
Читайте також53% шотландців підтримують єдність з Британією - екзит-пол Питання незалежності сьогодні – це не боротьба проти дискримінації. Навпаки, у Шотландії є свій власний парламент, а 12 прем'єр-міністрів Великої Британії були шотландцями. Ключовий аргумент прихильників незалежності такий: саме люди, які живуть у Шотландії, а не уряд у Лондоні, мають вирішувати свою долю, поточну політику і ухвалювати економічні рішення. Усі британські запаси нафти – у Північному морі на узбережжі Шотландії. 20% європейської альтернативної енергії – шотландські.
Якщо ресурсами розпоряджатиметься Единбург, а не Лондон, кажуть прихильники незалежності – країна житиме краще. Головний аргумент противників незалежності: краще разом. Видобуток нафти, приміром, це не тільки питання природних ресурсів, а й управління та промислових потужностей. А вони британські. Зараз прем'єр Шотландії та його партія хоче, щоб британські ядерні бази, які нині у тому таки Північному морі, були виведені із Шотландії. Але чи зможе незалежна Шотландія захистити себе, адже зараз безпековий комплекс, розвідка є британськими – питання відкрите. Так само відкритим залишається питання членства в ЄС.
Читайте такожПрем'єр Іспанії: референдум у Шотландії загрожує євроінтеграції - BBC"Я є громадянин ЄС, і немає в європейських законах нічого, що могло б позбавити мене моїх громадянських прав. Після того, як ми проголосуємо за незалежність, у нас буде 18 місяців на переговори з Європою. У Шотландії 60% європейських запасів нафти й газу, Шотландія постачальник чи не 100% віскі у Європу, Шотландія виробляє 25% європейської альтернативної енергії. Ви думаєте, Європа нас не захоче? Звісно, захоче!", - переконаний депутат парламенту Шотландії Стефан Тимкевич.
Шотландці чітко розуміють, що демократичний референдум у їх країні та окупація Росією українського Криму – не мають нічого спільного. Хай як старається російська пропаганда прикритися словами про нібито волевиявлення кримчан під дулами автоматів "зелених чоловічків, а правда така, що референдум у Шотландії готували 2 роки. Усе було погоджено між Лондоном та Единбургом, а після оголошення результатів Англія та Шотландія ще півтора роки обговорюватимуть правила розлучення, якщо шотландці оберуть незалежність.
Вирішуватимуть у такому разі цілий комплекс питань: щодо спільної чи різної валюти, ядерної зброї, державного боргу тощо. Так само переговори між Лондоном та Единбургом продовжаться і у випадку, якщо шотландці вирішать залишитись разом з Британією: шотландцям обіцяно більше повноважень – політичних та економічних. Голосування триватиме до пізнього вечора. Із віддалених островів бюлетені доставлятимуть гелікоптерами. Результати історичного голосування оприлюднять вже завтра зранку.