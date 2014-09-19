Президент ФРН підтримав ідею розширення НАТО і засудив брехню Росії

Разом з тим в інтерв'ю дюссельдорфській газеті Rheinische Post, опублікованому у п'ятницю, 19 вересня, Ґаук закидає Москві те, що вона, ховаючись за уявною загрозою з боку Заходу, обмежує права інших народів на самовизначення.

Про це пише "Німецька Хвиля".

Глава німецької держави наголосив, що критикує Росію не як країну, а її владу. "Коли я дивлюсь на Росію, я бачу не тільки уряд, але й керованих ним. Їхня доля і є підставою для моєї критики Кремля", - зазначив Ґаук.

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Президент ФРН розкритикував і тих, хто "з розумінням" ставиться до позиції Росії в українському конфлікті і стверджує, що не треба добиватись від Москви згоди на прозахідний курс України.

"Пріоритетним є право націй на самовизначення, - наголосив Ґаук. - Я не можу допустити, що ми догідливо рахуватимемось з вразливістю Росії, ніж з правом на самовизначення українського населення".

Президент ФРН також позитивно відгукнувся про "надзвичайно відповідальні" дії уряду в Берліні у зв'язку з українською кризою та підтримав розширення НАТО на схід.

"У наших сусідів є право вступити до НАТО", - заявив Ґаук. Він додав, що найважливішу рольт відіграє те, що це не тільки політичний, але й оборонний альянс. Разом з тим, президент Німеччини наголосив, що не очікує того, що криза в Україні спричинить військову загрозу у Центральній Європі.