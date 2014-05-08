У Придністров'ї різко зріс попит на молдовські паспорти, які дають право на безвізовий в'їзд у ЄС

Про це заявила віце-прем'єр і міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Наталія Герман, відповідаючи на запитання журналістів в кулуарах засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає РИА Новости.

Герман висловила упевненість, що підписання Молдовою Договору про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС позитивно вплине на врегулювання придністровського конфлікту. Завдяки рішенню про звільнення громадян Молдови від необхідності одержувати шенгенські візи виник великий попит жителів Придністров'я на паспорти Молдови, і вздовж річки Дністер молдовський уряд відкрив 33 пункти з обробки заявок на документи і видачі паспортів, сказала Герман.

Читайте такожЄвросоюз ввів безвізовий режим з МолдовоюЯк повідомляв УНІАН, з 28 квітня 2014 року жителі Молдови з біометричними паспортами можуть здійснювати короткострокові поїздки до Шенгенської зони без віз.

Прем'єр-міністр Молдови Юріє Лянке заявив, що підтримувані Євросоюзом реформи і безвізовий режим для громадян Молдови дають надію на врегулювання "замороженого конфлікту" в Придністров'ї.

Наголошується, що ЄС і Молдова розпочали візовий діалог у червні 2010 року. Рішення про безвізовий режим ухвалив Європарламент на початку квітня 2014 року.

Молдова парафувала Угоду про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 року. Одночасно було парафовано аналогічну угоду з Грузією. Остаточне підписання документів планувалося на серпень-вересень 2014 року. Проте у березні Євросоюз заявив за підсумками саміту, що має намір підписати з Молдовою і Грузією угоди про асоціації, що включають у себе пункти про створення зони вільної торгівлі, не пізніше за червень.