Обама: у НАТО з Росією не буде військового конфлікту

Таку думку висловив президент США Барак Обама в телеінтерв'ю, передає "Сьогодні". "Ні. Я не думаю, що буде військова конфронтація між Росією і НАТО", - сказав президент США.

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"Ми доклали чималих зусиль для того, щоб гарантувати нашим союзникам на кордонах Альянсу, таким як, наприклад, Естонія, що ст. 5 Північноатлантичного договору означає саме те, що написано в ній (збройний напад на одну або кілька країн-членів НАТО розглядається як напад на всіх і передбачає колективний захист). Якщо у країни НАТО починаються проблеми, ми приходимо на допомогу. Тільки у такому випадку буде військова конфронтація", -уточнив Барак Обама, додавши, що в Росії "це розуміють".