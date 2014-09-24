Яценюк припустив, що в довгостроковій перспективі Україна може увійти в НАТО
23:12, 24 вересня 2014Політика
0 0
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк допустив можливість членства України в НАТО у довгостроковій перспективі.
Яценюк заявив про можливе членство України в НАТО \ фото УНІАН
Про це прем'єр-міністр заявив під час виступу в Раді зовнішніх відносин США.
Читайте такожВідмова від позаблокового статусу не може стати гарантією безпеки для України – експерт«В 2007 році я як спікер підписав заявку на одержання так званого Плану дій щодо приєднання України до НАТО. Однак на той момент уряд і парламент ухвалили рішення про позаблоковий статус України», - сказав прем'єр.
Він зазначив, що багато в чому рішення про позаблоковий статус України є пережитком радянського минулого. «Ми розуміємо, що Україна не може вступити в НАТО в короткостроковій перспективі, але я цитую Біблію - попросіть і вам буде дано», - сказав Арсеній Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter