Яценюк припустив, що в довгостроковій перспективі Україна може увійти в НАТО

Про це прем'єр-міністр заявив під час виступу в Раді зовнішніх відносин США.

Читайте такожВідмова від позаблокового статусу не може стати гарантією безпеки для України – експерт«В 2007 році я як спікер підписав заявку на одержання так званого Плану дій щодо приєднання України до НАТО. Однак на той момент уряд і парламент ухвалили рішення про позаблоковий статус України», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що багато в чому рішення про позаблоковий статус України є пережитком радянського минулого. «Ми розуміємо, що Україна не може вступити в НАТО в короткостроковій перспективі, але я цитую Біблію - попросіть і вам буде дано», - сказав Арсеній Яценюк.