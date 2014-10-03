Ходорковський: Криза в Росії може призвести до повторення революції 1917 року

Колишній голова ЮКОСа Михайло Ходорковський вважає, що Росія під керівництвом президента Володимира Путіна рухається до економічної кризи, яка може викликати народне повстання, подібне до революції 1917 року.

Як повідомляє Радіо Свобода, в інтерв'ю американському журналісту Чарлі Роузу Ходорковський сказав: «Я боюся, що Путін збирається привести країну до кризи набагато швидше, ніж багатьом хотілося б». «Всі авторитарні режими, особливо ті, що, як цей, базуються не на ідеології, а на конкретній людині, є вкрай нестабільними. Для того щоб зберегти владу, такі авторитарні лідери змушені випалювати землю навколо себе, чим Путін і займається», - цитує екс-голову ЮКОСа агентство Bloomberg.

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Водночас, незважаючи на негативний прогноз розвитку ситуації в Росії, Ходорковський припустив, що на виборах 2018 року Путін знов буде обраний президентом. Раніше Ходорковський не виключив, що існуючий у РФ політичний режим може зберігатися ще 20 років, якщо його представники не припустяться помилок.

На думку Ходорковського, Росія могла б уникнути майбутньої кризи, якби стала на шлях інтеграції з Європою.

Ходорковський прилетів до США, щоб представити у Вашингтоні програмну заяву громадського проекту «Відкрита Росія», заснованого ним ще в 2001 році.