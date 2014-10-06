Нємцова судитимуть за фразу "Він йо**утий, Володимир Путін"

Про це російський політик повідомляє у своєму Facebook.

"Бачить Бог, я не хотів про це писати. Але тепер, після публікації блогерів, не буду себе обмежувати. Ряд пропутінських активістів звернулися до Слідчого комітету РФ з вимогою порушити проти мене кримінальну справу за статтею 319 КК (образа представника влади)", - пише Нємцов.

Читайте такожНємцов: дії Росії дозволяють Україні створити ядерну зброю

За його словами, приводом стало п'ятисекундне відео, викладене на Youtube, де Нємцов несхвально говорить про президента РФ.

Увага! На відео нецензурна лексика!

"Слідчий комітет детально вивчив питання. Провів лінгвістичну експертизу фрази "Він йоб**тий ваш Володимир Путін". І прийшов до висновку, що слово "йоб**тий" означає "з дивацтвами, чокнутий" (...) Навіть для Слідчого комітету це виявилося занадто, справу передано до світового суду за місцем мого проживання. Чекаю засідання з метою обговорити ситуацію в країні", - пише Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нємцов зазначив, що, будь він президентом Росії, Крим залишався українським.

"Якщо б я був президентом Росії, Крим був українським, ніхто б його не відбирав. Але зараз набагато складніша ситуація, ніж вам здається. Зараз щоб повернути Крим, потрібно, щоб жителі Криму зрозуміли, що в Україні жити краще. Україні доведеться робити болючі, важкі довгострокові реформи. Я не знаю, чи готові ви до цього чи ні, але ці реформи потрібно буде робити, зціпивши зуби", - підкреслив Нємцов.