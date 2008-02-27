США дозволять громадянам Чехії безвізовий в`їзд

Сполучені Штати дозволять безвізовий в`їзд до країни громадянам Чехії з вересня ц.р. Про це 26 лютого повідомив міністр національної безпеки США Майкл Чертофф у Вашингтоні на церемонії підписання документа, що передує угоді про безвізовий режим, передає Associated Press.

На церемонії також був присутній прем`єр-міністр Чехії Мірек Тополанек. Він назвав плановану угоду з США "історичним моментом" для його країни на шляху до інтеграції в західне співтовариство після радянського домінування в Східній Європі.