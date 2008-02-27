США дозволять громадянам Чехії безвізовий в`їзд
21:18, 27 лютого 2008Світ
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Підписано відповідний документ
Сполучені Штати дозволять безвізовий в`їзд до країни громадянам Чехії з вересня ц.р. Про це 26 лютого повідомив міністр національної безпеки США Майкл Чертофф у Вашингтоні на церемонії підписання документа, що передує угоді про безвізовий режим, передає Associated Press.
На церемонії також був присутній прем`єр-міністр Чехії Мірек Тополанек. Він назвав плановану угоду з США "історичним моментом" для його країни на шляху до інтеграції в західне співтовариство після радянського домінування в Східній Європі.
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