Меркель відмовилася від зустрічі з Путіним в рамках форуму «Петербурзький діалог»
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним через ситуацію в Україні.
Про це повідомляє журнал Der Spiegel з посиланням на джерело в уряді Німеччини.
За даними журналу, Берлін вирішив, що проводити міжурядові консультації на тлі загострення кризи в Україні недоцільно.
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Видання зазначає, що переговори між Німеччиною і Росією як правило проводилися в рамках форуму «Петербурзький діалог», який відбудеться в кінці жовтня в Сочі.
Раніше повідомлялося , що від участі в «Петербурзькому діалозі» відмовилися ряд неурядових організацій з Німеччини, у тому числі Фонд імені Генріха Бьолля, організації «Німецько-російський обмін», «Європейський обмін», а також представники Amnesty International і Greenpeace. Ці організації направили листи в уряд ФРН із закликом бойкотувати «Петербурзький діалог», зазначає РБК.
Як повідомляв УНІАН, Німеччина запропонували ОБСЄ безпілотники для моніторингу припинення режиму вогню на Донбасі.
ЗМІ писали, що до відправки в Україну готуються 200 десантників Бундесверу, які зараз проходять навчання неподалік Бремена. Нібито планується, що, крім охорони спостерігачів ОБСЄ, вони будуть керувати розвідувальними безпілотними літаками.
В кінці вересня на спільній прес-конференції Ангела Меркель з прем'єр-міністром Фінляндії Александром Стуббом канцлер Німеччини заявила, що у разі, якщо політика Росії щодо України залишиться незмінною, то європейським країнам, можливо, доведеться переглянути співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Тоді ж канцлер заявила, що поки не бачить можливості для скасування санкцій щодо Росії.