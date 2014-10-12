Меркель відмовилася від зустрічі з Путіним в рамках форуму «Петербурзький діалог»

Про це повідомляє журнал Der Spiegel з посиланням на джерело в уряді Німеччини.

За даними журналу, Берлін вирішив, що проводити міжурядові консультації на тлі загострення кризи в Україні недоцільно.

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Видання зазначає, що переговори між Німеччиною і Росією як правило проводилися в рамках форуму «Петербурзький діалог», який відбудеться в кінці жовтня в Сочі.

Раніше повідомлялося , що від участі в «Петербурзькому діалозі» відмовилися ряд неурядових організацій з Німеччини, у тому числі Фонд імені Генріха Бьолля, організації «Німецько-російський обмін», «Європейський обмін», а також представники Amnesty International і Greenpeace. Ці організації направили листи в уряд ФРН із закликом бойкотувати «Петербурзький діалог», зазначає РБК.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина запропонували ОБСЄ безпілотники для моніторингу припинення режиму вогню на Донбасі.

ЗМІ писали, що до відправки в Україну готуються 200 десантників Бундесверу, які зараз проходять навчання неподалік Бремена. Нібито планується, що, крім охорони спостерігачів ОБСЄ, вони будуть керувати розвідувальними безпілотними літаками.

В кінці вересня на спільній прес-конференції Ангела Меркель з прем'єр-міністром Фінляндії Александром Стуббом канцлер Німеччини заявила, що у разі, якщо політика Росії щодо України залишиться незмінною, то європейським країнам, можливо, доведеться переглянути співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Тоді ж канцлер заявила, що поки не бачить можливості для скасування санкцій щодо Росії.