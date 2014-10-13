Ходорковський: Санкції грають на користь влади, ізоляція - в її інтересах

На думку колишнього глави компанії ЮКОС, падіння цін на нафту не стане вирішальним фактором у справі демократизації Росії. Тому, як вважає Михайло Ходорковський, "не можна сидіти склавши руки і чекати цього падіння".

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За його словами, в Росії є клас, зацікавлений у демократичних змінах, це "мільйони незалежних підприємців і міцних професіоналів". А стратегічною метою є розбудити середній клас до політичного життя, за інформацією Радіо Свобода повідомляє Росбалт.

Ходорковський також виступив проти надмірного застосування санкцій Заходу проти Росії, що, на його думку, може зіграти на користь російської влади. "Санкції - небезпечний інструмент. Ізоляція - в інтересах влади. Візові обмеження б'ють по середньому класу, його самосвідомості як частини Європи ", - вважає він.

Михайло Ходорковський також повідомив, що через два тижні в Осло відбудеться його виступ про політичні репресії в Росії і російських політичних в'язнів.