Курди ведуть бої з ісламістами в Сирії, в Туреччині тривають криваві протести

Бойовики Ісламської держави увірвалися в два райони сирійського міста Кобані, незважаючи на авіаудари США та союзників, яких, як визнав Пентагон, може не вистачити для врятування міста, повідомляє Reuters. Зокрема, до останніх ударів долучилася Йорданія.

Усього сили міжнародної коаліції під проводом США завдали вісім нових повітряних ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава» в околицях сирійського міста Кобані, передає Радіо Свобода.

У заяві американського командування йдеться про наявність ознак, що місто, розташоване неподалік від кордону з Туреччиною, залишається під контролем курдських загонів.

Читайте такожКурдські протести: Туреччина ввела комендантську годину в шести провінціяхПрезидент США Барак Обама 8 жовтня на зустрічі провідними військовими керівниками висловив упевненість, що Сполучені Штати і надалі протистоятимуть джихадистам в Іраку та Сирії.

Тим часом у Туреччині у сутичках між курдами, що вимагають активного залучення держави до боротьби з ІДІЛ, і поліцією загинула вже 21 людина. Акції протесту відбуваються на південному сході країни, а також в Анкарі та Стамбулі. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.