Метою Іспанії на посту члена РБ ООН стане захист миру і прав людини - ЗМІ

Іспанія була обрана новим непостійним членом Ради Безпеки ООН, поряд з Анголою, Венесуелою, Малайзією і Новою Зеландією. Вибрані держави почнуть роботу в Раді з 1 січня 2015 року, повідомляє РІА «Новости».

”Мета Іспанії на цьому посту - захист закону, порядку, миру, прав людини і свобод громадянина”, - заявив Рахой, який перебуває з візитом в Мілані. За його словами, СБ ООН - ”це центр світового рівні прийняття рішень з питань миру і міжнародної безпеки”.

Рахой також зазначив, що обрання Іспанії непостійним членом СБ ”демонструє довіру міжнародного співтовариства до країни”.

Для того, щоб стати непостійним членом СБ, кожній країні-претенденту необхідно було набрати дві третини голосів держав-членів ООН. Місця, на які обираються нові непостійні члени СБ, розподілені за кількома групами країн: африканська, азіатсько-тихоокеанська, латиноамериканська і група західноєвропейських та інших держав.

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Іспанія була обрана тільки за підсумками третього раунду голосування. В останньому раунді вона оскаржувала місце з Туреччиною, отримавши голоси 132 країн з 193.

Всього СБ ООН складається з 15 держав, п`ять з яких - постійні члени (Росія, США, Китай, Великобританія і Франція), а десять вибираються голосуванням - по п`ять кожен рік. З нинішніх 193 держав ООН понад третину ще ніколи не були членами СБ Непостійні члени СБ ООН беруть участь в голосуваннях при прийнятті рішень, але не можуть, на відміну від постійних членів, блокувати ці рішення, оскільки не володіють правом ”вето”.