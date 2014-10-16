Томбінський пообіцяв допомогти Порошенко і Путіну знайти спільну мову на переговорах в Мілані

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що Євросоюз очікує від саміту "Європа-Азія" (ASEM) у Мілані знаходження шляхів виконання Мінських домовленостей про припинення вогню з урахуванням територіальної цілісності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам в Києві.

За словами дипломата, результат саміту ASEM залежить від самих лідерів - як президента України Петра Порошенка, так і президента РФ Володимира Путіна.

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"З боку Європейського Союзу буде підтримка того, щоб було знайдено рішення, і щоб Мінський договір було реалізовано. Сьогодні ми не бачимо, що його було ефективно реалізовано", - сказав Томбінський. За його словами, це рішення повинне підтверджувати суверенітет і територіальну цілістність України.

Він висловив сподівання, що зустрічі президентів України та Росії з європейськими лідерами на саміті допоможуть їм знайти спільне рішення.

"Україна з 1 листопада буде асоційована з Європейським Союзом, тому нам дуже важливо, щоб ці всі конфліктні ситуації були вирішені якнайшвидше: з питань мирного вирішення ситуації на Донбасі, як і політичних переговорів, з питань встановлення миру, але також з питань енергетичного співробітництва, поставок газу до України", - додав Томбінський.