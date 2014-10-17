"Роснефть" і Ротенберг через суд добиваються скасування санкцій ЄС - ЗМІ
02:57, 17 жовтня 2014Світ
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Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг і компанія «Роснефть» через Європейський суд зажадали скасувати санкції, введені проти них Європейським союзом.
"Роснефть" і Ротенберг через суд добиваються скасування санкцій ЄС / m.forbes.ru
Про це пише Газета.Ru з посиланням на Financial Times.
Як зазначає видання, «Роснефть» звернулася в Європейський суд 9 жовтня. Компанія у своїй позовній заяві вимагає скасувати рішення Європейської ради, яка 31 липня 2014 року ввела санкції щодо російського нафтогазового сектора.
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Аркадій Ротенберг звернувся до суду 10 жовтня. Бізнесмен оскаржив рішення ЄС, що передбачає заморожування активів і візові обмеження.
Про введення Євросоюзом санкцій проти Ротенбергастало відомо 30 липня. У вересні влада Італії заморозили активи і опечатали кілька об'єктів нерухомості підприємця.
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