"Роснефть" і Ротенберг через суд добиваються скасування санкцій ЄС - ЗМІ

Про це пише Газета.Ru з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, «Роснефть» звернулася в Європейський суд 9 жовтня. Компанія у своїй позовній заяві вимагає скасувати рішення Європейської ради, яка 31 липня 2014 року ввела санкції щодо російського нафтогазового сектора.

Читайте також«Роснефть» через санкції може втратити угоду з Morgan Stanley

Аркадій Ротенберг звернувся до суду 10 жовтня. Бізнесмен оскаржив рішення ЄС, що передбачає заморожування активів і візові обмеження.

Про введення Євросоюзом санкцій проти Ротенбергастало відомо 30 липня. У вересні влада Італії заморозили активи і опечатали кілька об'єктів нерухомості підприємця.