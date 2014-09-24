В Італії після арешту активів Ротенберга перевіряють інших росіян з санкційного списку

Італійські поліцейські продовжили перевірку щодо підконтрольних російському бізнесмену фірм на території країни. При цьому перевіряючі органи прийняли рішення звернути увагу і на інших фігурантів чорного списку, повідомляє newsru.com.

Читайте такожШвейцарія оприлюднила список осіб, які потрапили під санкції проти РосіїЯк повідомляє італійська газета Il Sole 24 Ore, в даний час перевіркою фінансових операцій росіян з санкційного списку займається спеціальний підрозділ по збору фінансової інформації Bankitalia. За даними видання, в полі зору опинилися 11 осіб. Мова йде, зокрема, про Владислава Суркова, Сергія Глазьева, Леоніда Слуцького, Андрія Клишасе і Валентину Матвієнко, передає InoPressa.

Як пише видання, Італія, як і інші країни ЄС, поки лише перевіряє громадян РФ зі списку на дотримання закону Євросоюзу від 2005 року, який спрямований на запобігання фінансування тероризму.

За даними джерела The Wall Street Journal, близького до податкової поліції, "в Італії можуть вжити заходів щодо арешту активів" стосовно інших російських громадян, крім Аркадія Ротенберга, але в даний час поліція все ще збирає інформацію про італійські активи цих фізичних осіб.

Крім Італії, до аналогічних перевірок вже підключилися правоохоронні органи Швейцарії. "І не варто втрачати час, щоб перешкодити іншим, хто, як і Аркадій Ротенберг, спробує обійти європейські санкції у відповідь на військову агресію Росії щодо України", - йдеться в статті газети La Stampa.

"Економічні санкції Європи і США зачепили інтереси багатьох російських магнатів, що працюють у Швейцарії. Перевірки проводяться щодо представників оточення Аркадія Ротенберга та інших осіб, включених в чорний список. У їх числі: Дмитро Тимченко, власник газової компанії "Стройтрансгаз", Павло Губарєв, самопроголошений губернатор Донецька, Людмила Швецова, заступник голови Державної думи, і Валерій Герасимов, начальник ГШ ЗС", - йдеться в статті.

Що стосується самого Аркадія Ротенберга, то розслідування відносно нього йде повним ходом. В даний час проводяться перевірки і триває збір інформації "по деяких підставних особах, яких олігарх, мабуть, використовував для управління своєю нерухомістю в Італії", повідомила Corriere della Sera.

Як повідомляв УНІАН, про арешт активів Аркадія Ротенберга на суму 30 млн євро італійськими правоохоронцями стало відомо 23 вересня. Влада Італії опечатали його вілли, квартиру і готель.