Керрі хоче бачити Україну "мостом" між Європою і Росією

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером в Берліні, передає "Німецька хвиля".

Керрі підкреслив, що всі сторони повинні докласти зусиль для повної реалізації мінських домовленостей і висловив надію на те, що Україна одного разу може стати "мостом" між Заходом і Росією.

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У свою чергу глава німецького МЗС заявив, що конфлікт в Україні, як і раніше, містить у собі досить "вибухового потенціалу" і загрожує миру в Європі.

"Ми повинні так вплинути на ситуацію, щоб зберегти єдність України", - заявив Штайнмайер.

За його словами, необхідно, нарешті, забезпечити контроль на українсько-російському кордоні, а з буферної зони між двома країнами повинні бути відведені війська.