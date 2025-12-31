'Ледве відкачали': росЗМІ повідомляють, що в Москві екстрено госпіталізували Кадирова

Очільник Чечні визнав, що має проблеми зі здоров'ям й вони, за його словами, пов'язані з переживаннями за долю бійців, що воюють проти України.

25 грудня в Москві під головуванням російського диктатора Володимира Путіна відбулося традиційне передноворічне засідання Держради за участю губернаторів та представників усіх регіонів Росії, окрім Чеченської республіки, повідомляє "Новая газета Европа".

Як розповіло джерело виданню, очільник Чечні Рамзан Кадиров планував особисто взяти участь у засіданні Держради і навіть прилетів до Москви 24 грудня.

Проте, як вказує видання, в ніч з 24 на 25 грудня стан здоров'я Рамзана Кадирова різко погіршився й його реанімобілем доставили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.

Додається, що запасного плану на випадок такої надзвичайної ситуації не передбачили і, в результаті, Держрада пройшла без участі представника Чеченської республіки.

Видання розповіло, що джерело з оточення очільника Чечні повідомило, що "у Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці з тих пір не з'являвся".

Під час прямої лінії Кадиров частково й сам визнав, що його здоров'я почало помітно погіршуватися. В поточному році від чотири рази був в офіційній відпустці.

Вказується, що це доволі незвична практика для очільника Чечні, оскільки коли у нього не було таких проблем зі здоров'ям, він міг працювати цілодобово, а у відпустку йшов тільки на два тижні під час новорічних свят.

"У мене бувають розлади на нервовому ґрунті. Постійне відчуття напруги, ніби на струмі сидиш", - розповів Кадиров.

За його словами, ці симптоми викликані переживаннями за чеченських бійців, які перебувають на фронті й воюють проти України.

Здоров'я Путіна та Кадирова: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що російська журналістка Ірина Мішина заявляла, що у лідера Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми з нирками. За її словами, політику нібито встановили нефростому – спеціальний дренаж для відведення сечі. Як повідомили джерела, через це Кадиров практично відійшов від управління республікою. Його ключові функції перебрав голова уряду Чечні Магомед Даудов, а силовим блоком, ймовірно, буде керувати син Кадирова Адам.

Також ми писали, що глава Міністерства охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко визнав, що Росія поки не має можливості створити універсальний засіб, що подовжує молодість. Водночас, за його словами, країна робить певні успіхи у збільшенні тривалості життя. У вересні 2024 року The Times писала, що російський диктатор нібито "одержимий ідеєю вічного життя". Тому він доручив вченим створити засоби проти старіння.

