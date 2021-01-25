23 січня в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального / фото REUTERS
У штабі російського опозиціонера Олексія Навального оголосили про планування проведення нових акцій на підтримку політика 31 січня.
Про це написав керівник мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков в Твіттері.
"31 Січня, 12:00. Всі міста Росії. За свободу для Навального. За свободу для всіх. За справедливість", - написав він.
Подробиці Волков пообіцяв повідомити пізніше.
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Протести в Росії
- У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.
- Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.
- В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.
- У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.
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