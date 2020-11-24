Мойер нібито пообіцяв пожертвувати 200 iPad в офіс шерифа в обмін на чотири дозволи на приховану зброю для співробітників Apple.

Головного співробітника Служби безпеки Apple Томаса Мойєра звинувачують в тому, що він пропонував хабарі для отримання дозволів на приховане носіння зброї для співробітників Apple.

Читайте такожApple погодилася заплатити багатомільйонний штраф за історію з уповільненням iPhoneПро це пише CNBC.

Мойер нібито пообіцяв пожертвувати 200 iPad вартістю 70 000 доларів в офіс шерифа в обмін на чотири дозволи на приховану зброю для співробітників Apple.

Представник Apple повідомив, що в компанії провели ретельне внутрішнє розслідування і не виявили ніяких порушень.

"Том Мойер невинний в пред'явлених йому звинуваченнях. Він не зробив нічого поганого і діяв з найвищою чесністю протягом всієї своєї кар'єри. Ми не сумніваємося, що він буде виправданий на суді", - заявив адвокат Мойєра Ед Свенсон в заяві CNBC.

Звинувачення, пред'явлені Мойєру, є частиною розслідування, що датується 2019 роком, про те, чи використовує Шериф Санта-Клари дозволи на носіння зброї для отримання хабарів і політичних пожертвувань.

Офіс шерифа знаходиться в Купертіно, штат Каліфорнія, де знаходиться штаб-квартира Apple. Мойєр пропрацював в Apple 14 років і зараз очолює її відділ глобальної безпеки, повідомив у понеділок його адвокат.

Інші новини на тему

Вперше в історії Франції судитимуть екс-президента (фото)

Співробітником Міноборони, що попався на великому хабарі, виявився автор "чорних шевронів" для ЗСУ-ЗМІ

Голову ОТГ на Чернігівщині викрили на хабарі у понад півмільйона гривень (фото)

На отриманні 100 тисяч гривень хабара попалася посадова особа Міноборони

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська