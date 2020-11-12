Посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу.

Правоохоронці викрили на вимаганні 630 тис. грн голову однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу, підписання актів виконаних робіт та забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт, передбачених договором.

Голову ОТГ затримали на «гарячому» під час одержання ним 630 тис. грн.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Автор: Тамара Отовська