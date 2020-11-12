Начальник одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України вимагав від підприємця кошти за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції, що дозволило б комерсанту перемогти у тендері.

Військові контррозвідки Служби безпеки України і слідчі ДБР затримали посадовця Міністерства оборони на отриманні хабара у розмірі 100 тис. грн.

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, начальник одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України вимагав від підприємця 400 тис. грн за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції.

«Це «корегування» дозволяло комерсанту фактично гарантувати перемогу в тендерах на поставки такої продукції для Міноборони», - сказано в повідомленні .

Також зазначається, що посадовець «шантажував підприємця, що, у разі зволікання з передачею хабара, він прийме рішення на користь конкурентів».

Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн.

Також зазначається, що у ході слідчих дій було виявлено документацію, яка свідчить про наміри внести корупційні зміни до технічних умов, та інші докази, що будуть долучені до матеріалів справи.

Триває досудове слідство за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Надя Пришляк