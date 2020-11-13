Ігор Непота був затриманий за організацію тендера із закупівлі беретних знаків Збройних сил України в інтересах комерційної фірми

Начальником одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України, який попався на вимаганні хабара у розмірі 400 тисяч гривень, виявився автор «чорних шевронів» для ЗСУ Ігор Непота.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Автор "чорних шевронів" затриманий СБУ: Начальник відділу Міноборони полковник Ігор Непоту затриманий на хабарі в 400 тисяч гривень за організацію тендера із закупівлі беретних знаків Збройних сил України в інтересах комерційної фірми», - написав він.

Нагадаємо, влітку було змінено деякі елементи військової форми ЗСУ, зокрема змінився на чорний колір напис на нагрудних нашивках.

Раніше повідомлялося, що військові контррозвідки Служби безпеки України і слідчі ДБР затримали посадовця Міністерства оборони на отриманні хабара у розмірі 100 тис. грн. Як повідомили в СБУ, начальник одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України вимагав від підприємця 400 тис. грн за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції.

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Автор: Денис Прядко